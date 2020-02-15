Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече было отмечено, что Баку является местом проведения престижных мероприятий. Были подчеркнуты большие возможности для расширения сотрудничества между нашими странами в транспортно-логистической сфере. Отмечалось, что грузы из Афганистана уже перевозятся через территорию Азербайджана по маршруту Ляпис-Лазули, подчеркнута важность дальнейшего наращивания усилий в этом направлении.

На встрече также говорилось о важности еще большего укрепления связей между соответствующими структурами двух стран для расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Афганистаном.