Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече был проведен обмен мнениями по текущим вопросам повестки дня между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркнуто, что Азербайджан успешно сотрудничает с Европейским Союзом в энергетической сфере.

В ходе беседы были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.