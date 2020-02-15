ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям
БАКУ/Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.
На заседании будут приняты решения по обращениям, поступившим в ЦИК.
На заседании было отмечено, что обращения по 82-му Агджабединскому округу, 94-му Бардинскому сельскому округу, 106-му Товуз-Газах-Агстафинскому округу отправлены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения.
Напомним, что на последнем заседании ЦИК, проведенном 13 февраля, было принято решение об аннулировании результатов выборов по четырем избирательные избирательным округам.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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