ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям

БАКУ/Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.

На заседании будут приняты решения по обращениям, поступившим в ЦИК.

На заседании было отмечено, что обращения по 82-му Агджабединскому округу, 94-му Бардинскому сельскому округу, 106-му Товуз-Газах-Агстафинскому округу отправлены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Напомним, что на последнем заседании ЦИК, проведенном 13 февраля, было принято решение об аннулировании результатов выборов по четырем избирательные избирательным округам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)