ЦИК оставил в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата от 77-го Астаринского округа Рашада Гасанова и других кандидатов.

Об этом сказала член ЦИК Валида Кязымова, сообщает в субботу Trend.

Она отметила, что ЦИК рассмотрел жалобы трех кандидатов, несмотря на одинаковое содержание: "Правонарушения не подтвердились, поэтому жалоба не повлияла на результаты выборов".

Было принято решение о том, чтобы оставить в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу.

Отметим, что лидирующим кандидатом от этого округа является Рашад Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)