ЦИК Азербайджана: Обращения в связи с нарушениями на участках должны быть отправлены в ОИК
БАКУ/Trend/ - В связи с нарушениями, имевшими место на избирательных участках, необходимо обращаться в окружные избирательные комиссии (ОИК).
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.
Он отметил, что некоторые кандидаты, подавшие жалобы, беспокоятся: «Никаких оснований для беспокойства нет. Вопросы в связи с нарушениями на участках рассматриваются в ОИК».
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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