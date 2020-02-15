ЦИК Азербайджана: Обращения в связи с нарушениями на участках должны быть отправлены в ОИК

БАКУ/Trend/ - В связи с нарушениями, имевшими место на избирательных участках, необходимо обращаться в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что некоторые кандидаты, подавшие жалобы, беспокоятся: «Никаких оснований для беспокойства нет. Вопросы в связи с нарушениями на участках рассматриваются в ОИК».

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)