ЦИК Азербайджана расследовал свыше 220 видеороликов в связи с выборами
БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внимательно изучила видеоролики, распространенные в соцсетях.
Об этом на проведенном сегодня заседании сказал член ЦИК Габиль Оруджев, сообщает в субботу Trend.
Он подчеркнул, что все видеоролики были расследованы по каждому округу и каждому участку.
По его словам, уже закончилось рассмотрение более 220 видеороликов, которые охватывают 116 участков 30 округов.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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