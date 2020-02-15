ЦИК Азербайджана расследовал свыше 220 видеороликов в связи с выборами

Политика 15 февраля 2020 15:52 (UTC+04:00)
ЦИК Азербайджана расследовал свыше 220 видеороликов в связи с выборами

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внимательно изучила видеоролики, распространенные в соцсетях.

Об этом на проведенном сегодня заседании сказал член ЦИК Габиль Оруджев, сообщает в субботу Trend.

Он подчеркнул, что все видеоролики были расследованы по каждому округу и каждому участку.

По его словам, уже закончилось рассмотрение более 220 видеороликов, которые охватывают 116 участков 30 округов.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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