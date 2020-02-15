Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы Робертом Малли, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече глава государства еще раз подчеркнул позицию нашей страны в связи со справедливым урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев отметил, что конфликт должен быть решен лишь в рамках норм и принципов международного права, соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и международно признанных границ и территориальной целостности нашей страны.

В ходе беседы было отмечено, что Международная кризисная группа подготавливает различные отчеты, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Была подчеркнута важность отражения в подготовленных последних отчетах вопросов, связанных с незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, а также с проведением Арменией политики незаконного поселения.

На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.