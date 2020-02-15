Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Всемирного банка (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 15 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным директором Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя исполнительного директора Всемирного банка, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Эта встреча – хорошая возможность поговорить о нашем дальнейшем сотрудничестве. Наше партнерство до сих пор было очень успешным. Мы признательны вам за поддержку, которую вы оказываете нам на протяжении многих лет. Как вам известно, сегодня наша экономика переживает период трансформации, и основным приоритетом является диверсификация экономики. Поэтому в настоящее время мы работаем с вами над очень важным проектом самозанятости и другими проектами. Надеемся, что плодотворное сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь.

Исполнительный директор Аксель ван Тротсенбург:

-Большое спасибо, господин Президент. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что Азербайджан является страной-донором Международной ассоциации развития. Как вам известно, раньше Азербайджан пользовался нашим окном льготного финансирования. Считаю, что ведущая роль одной страны, которая затем присоединилась к клубу стран, солидарных с бедными странами, - это история успеха. Ваш вклад на сумму 5 миллионов долларов был оценен очень высоко, потому что считаю, что мы не должны забывать, что некоторые страны тем самым дают понять, что им пока еще предстоит преодолеть долгий путь. Но на примере вашей страны вы уже преодолели данную фазу, ваша страна находится лицом к лицу с новыми вызовами. Мы очень рады возможности работать с вами над этими вопросами. Считаем, что, в частности, Центральная Азия является важным регионом для дальнейшего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Считаю, что превращение сегодня Азербайджана, получавшего в первые годы независимости большую финансовую поддержку от Всемирного банка и других международных финансовых организаций, в страну-донора носит очень символический характер. Считаем, что это сегодня является одним из наших обязательств, так как мы тоже находились в положении тех, кто сегодня нуждается в поддержке. Мы знаем, как это трудно, когда нет денег, ресурсов, когда бедность составляет примерно 50 процентов. Поэтому основная цель осуществляемых нами реформ заключается в повышении социального благосостояния населения посредством экономического развития. Сегодня у нас число лиц, живущих за чертой бедности, составляет ниже 5 процентов, что, как мне кажется, является хорошим примером и для других стран. Это свидетельствует о том, что бедность – это не то, с чем нужно мириться до конца жизни. Если вы открыты для иностранных инвестиций, если конструктивно работаете с финансовыми институтами, если имеете ясный взгляд на развитие, то в один из дней вы справитесь с этим и станете страной-донором, страной со стабильным экономическим и социальным положением. Поэтому хочу еще раз выразить вам признательность за постоянную поддержку, оказываемую реализации проекта "Южный газовый коридор", представляющего важное значение для энергетической безопасности не только Азербайджана, но и Европы. Надеемся, что в дальнейшем плодотворное сотрудничество будет продолжаться во многих других сферах.

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В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан является одной из ведущих стран мира по основательному сокращению бедности.