Президент Ильхам Алиев: Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и провела этническую чистку против азербайджанцев-гражданских лиц

БАКУ /Trend/ - Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и провела на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанцев-гражданских лиц, в том числе совершила Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Trend со ссылкой на страницу помощника Президента Хикмета Гаджиева в Twitter, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и провела этническую чистку в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях, в том числе совершила Ходжалинский геноцид.