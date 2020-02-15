МИД: Вся ответственность за кровавую провокацию, способствующую эскалации напряженности, ложится на Армению

БАКУ /Trend/ - 15 февраля вооруженными силами Армении был грубо нарушен режим прекращения огня, и в результате снайперского огня погиб военнослужащий Азербайджанской армии Сеймур Алескеров.

Как сообщает Trend, начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, выразившая отношение к вопросу, сказала: «Эта провокация, совершенная вооруженными силами Армении накануне встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, свидетельствует о том, что страна-агрессор, как и до встречи министров иностранных дел двух стран в январе этого года, и сейчас продолжает наносить вред мирному процессу, проводимому под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и даже стремится нарушить его. Вся ответственность за эту кровавую провокацию, способствующую эскалации напряженности, ложится на Армению.

Да упокоит Аллах души наших шехидов».