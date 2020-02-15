Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении безуспешно истолковывает истинный смысл резолюций Совета безопасности ООН. Он забывает, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных земель.

Как передает Trend cо ссылкой на Твитер помощника президента Азербайджана Хикмет Гаджиева, об этом в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.