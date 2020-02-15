Аяз Муталлибов: Заявления Пашиняна смешны, я никогда не говорил, что к геноциду в Ходжалы причастны азербайджанцы

БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в которых он утверждает, что я говорил о причастности азербайджанцев к геноциду в Ходжалы - абсурд.

Об этом сказал в интервью Trend экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов.

"Его слова не имеют под собой никакой реальной почвы. В интервью российской газете касательно событий в Ходжалы, я говорил о том, что там имеется безусловный армянский след. Я отмечал и то, что параллельно Армения таким образом пыталась дополнительно дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Оппозиция также была заинтересована в осложнении ситуации в стране. Но, касаясь того интервью, я неоднократно говорил и выступал по этому поводу: я не использовал фразу о том, что геноцид в Ходжалы совершили азербайджанцы, это смешно", - сказал Муталлибов.

Аяз Муталлибов добавил, что и сама газета "Аргументы и факты", на интервью в которой ссылался в Мюнхене Пашинян, не отличается любовью к нашей стране.

"Этот вопрос был изначально сформулирован так, чтобы своего рода "завязать" меня на эту тему. А полемизировать по мотивам этого интервью далее я не успел - ситуация в республике была настолько тяжелая, что было банально не до того. Но я неоднократно заявлял и прямо отвечаю: я никогда не говорил о том, что это сделали азербайджанцы. А ссылаются армяне на это интервью только для того, чтобы хоть как-то попытаться себя реабилитировать", - подчеркнул Аяз Муталлибов.