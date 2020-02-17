Те, кто не смог выйти к народу, собрались у ЦИК - Сиявуш Новрузов

БАКУ/Trend/ - Попытка группы лиц провести незаконную акцию перед Центральной избирательной комиссией (ЦИК) служит внешним силам, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Депутат отметил, что в Азербайджане проведены свободные, справедливые и демократические выборы: "Проигравшие в выборах, не сумевшие завоевать голоса народа, выступают с различными обращениями и устраивают шоу, которые служат тому, чтобы дискредитировать выборы в глазах международного сообщества. Во главе с Али Керимли они работают на внешние силы. Они изначально для этого старались, выдвинули свои кандидатуры, чтобы затем притянуть придуманные доводы о том, что им якобы помешали пройти регистрацию или набрать голоса."

Новрузов подчеркнул, что в Азербайджане до этого не было зарегистрировано столько кандидатов как на нынешних выборах: "Для всех были созданы равные условия. Если кто-то не может проводить агиткампанию, собирать вокруг себя несколько человек, выдвигать свои идеи среди граждан, то что ему делать перед ЦИК? Те, кто не смог выйти к народу, теперь собрались перед ЦИК. Их цель – деньги в обмен на службу внешним силам".

Отметим, что в воскресенье, 16 февраля около 15.00 часов группа людей, несмотря на официальное предупреждение, попыталась собраться перед административным зданием Центральной избирательной комиссии, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку.

Попытка была пресечена со стороны сотрудников полиции и они были удалены с территории.

В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и никто не пострадал.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)