Севиль Микаилова: Президент Ильхам Алиев, опираясь на веские факты и документы, вновь разоблачил попытки фальсификации истории руководством Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, опираясь на веские факты и документы, вновь разоблачил попытки фальсификации истории руководством Армении.

Об этом сказала Trend главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова.

По ее словам, правовая база, представленная Президентом Ильхамом Алиевым для обоснования того факта, что Нагорный Карабах является исторической землей Азербайджана, а также того, что урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана, поставила премьера Армении Никола Пашиняна в сложное положение.

"На панельных обсуждениях Пашинян, оказавшись беспомощным перед глубокой политической логикой Президента Ильхама Алиева, опирающейся на истину, был вынужден делать неуместные и смехотворные заявления. Однако ни одного юридически обоснованного факта армянский премьер представить не смог. Итак, Президент Ильхам Алиев еще раз заявил с высокой трибуны международному сообществу о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Пашинян оказался беспомощен перед лицом исторической правды и фактов, представленных Президентом Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства указав на решения и резолюции, принятые ведущими международными организациями, в том числе ООН, аргументированно довел до сведения присутствующих тот факт, что международное сообщество осуждает оккупацию азербайджанских земель, поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана. Перечисление Президентом Ильхамом Алиевым правовых документов авторитетных международных организаций, включая ООН, поддерживающих справедливую позицию Азербайджана, не оставило армянскому премьеру никаких шансов на защиту. Для выхода из сложившейся ситуации Пашинян, не имеющий никакого понятия о праве и истории, не смог противопоставить высказываниям Президента Азербайджана ничего иного, кроме искажения сути четырех резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Севиль Микаилова.

Главный редактор газеты Azernews отметила, что в ходе дебатов стало очевидно, что Пашинян не обладает детальной информацией о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые продолжаются в течение почти 30 лет.

"Попытки Никола Пашиняна ввести в заблуждение международную аудиторию были сведены к нулю перед лицом мощной политической логики главы азербайджанского государства. Пашинян, с большими амбициями вступивший в панельные дебаты по Нагорному Карабаху, в результате продемонстрировал не только свою политическую неустойчивость, но и образ лживого политика-демагога, который запомнится на долгие годы. Стало очевидно, что он либо не понимает текстов, принятых до сих пор международных документов по урегулированию конфликта, либо же хочет с присущей ему изворотливостью поменять их. Президент Азербайджана, как и всегда, на самом высоком уровне смог донести до международного сообщества истину, и аудитория, получившая достоверную информацию, в итоге отказалась даже слушать Пашиняна", - сказала Севиль Микаилова.