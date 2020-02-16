Хикмет Гаджиев: Мировое сообщество вновь стало свидетелем беспомощности Армении и разгрома ее лживых тезисов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, вчера в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Организационный комитет Мюнхенской конференции по безопасности и ранее предлагал провести обсуждение карабахского конфликта между руководствами Азербайджана и Армении, но армянская сторона уклонялась от этого предложения. В этот раз они согласились.

В итоге, Президент Ильхам Алиев в принципиальной, решительной и обоснованной форме довел до сведения участников Мюнхенской конференции по безопасности, а также до сведения мирового сообщества, все аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то есть историю, политический и правовой процесс урегулирования. На фоне этого весь мир стал очевидцем бессилия Армении, разгрома ее тезисов, основанных на лжи, а также ее разоблачения.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Коснувшись слов Президента Ильхама Алиева «я пришел сюда сказать правду» Хикмет Гаджиев отметил, что истинные реалии урегулирования конфликта были доведены до сведения мировой общественности в прямом смысле этого слова. На фоне этого все вновь стали очевидцами саморазоблачения премьера Армении его попыток оправдаться и смешного положения в которое он сам себя поставил.

“Президент Ильхам Алиев дал подробную справку по истории Нагорного Карабаха. В этой связи до сведения мирового сообщества было доведено отсутствие в Нагорном Карабахе материального культурного наследия армян, совершенная против азербайджанцев кровавая этническая чистка, Ходжалинский геноцид, а также аспекты урегулирования конфликта. В то же время, международная аудитория задала обеим сторонам вопросы по поводу урегулирования конфликта. Глава государства в очередной раз отметил видение Азербайджана в связи с урегулированием конфликта, поэтапное решение проблемы именно на основании резолюций Совбеза ООН. В то время как премьер Армении, оставаясь верным своим традициям, начал лгать, пытаясь исказить истинную суть конфликта, Президент Ильхам Алиев отметил, что мирная позиция и приверженность миру Армении – абсурд. Убийство азербайджанского солдата на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск в тот же день, стало очередным образцом, лицемерия, двуличной политики Армении. Премьер Армении также попытался исказить принцип права народов на самоопределение. Глава государства разъяснил армянскому премьеру истинную суть этого принципа, и отметил, что армянский народ уже воспользовался этим правом и создал государство под названием Армения, а азербайджанское государство не позволит использовать это право на своей территории, что не является необходимостью. Армения может воспользоваться этим правом в любом другом месте», - добавил Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Мюнхенская конференция по безопасности - важная платформа, в рамках которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности, стоящие на международной повестке. Именно эти тезисы, то есть весомые аргументы, анализы касательно урегулирования конфликта были доведены главой государства до сведения мирового сообщества в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“На фоне всего этого мы вновь стали очевидцами разоблачения лжи Армении. Это стало моментом, которым может гордиться каждый гражданин Азербайджана. Президент достойно защитил интересы Азербайджана в рамках важной платформы», - уточнил Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что каждая встреча Президента Ильхама Алиева, проведенная в рамках Мюнхенской конференции была крайне содержательной.

“Хочу особо отметить встречу с исполнительным директором Всемирного банка. Эта организация высоко оценила достижения страны в направлении экономических реформ, диверсификации экономики, искоренения бедности в Азербайджане. Они были приведены как фактический пример для других стран. Также следует отметить встречу с руководством Международной кризисной группы. В ходе этой встречи была широко обсуждена незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана», - подытожил Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)