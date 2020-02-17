ЦИК Азербайджана рассматривает обращения в связи с выборами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в понедельник Trend.

Председатель Комиссии Мазахир Панахов объявил заседание открытым.

Он отметил, что на заседании будут рассмотрены обращения в связи с выборами.

На заседании было принято решение об отправке обращения по 42-му Сумгайытскому второму округу в окружную избирательную комиссию на рассмотрение.

Обращения по 51-му Гусарскому, 68-му Джалилабадскому сельскому, 98-му Шамкирскому городскому, 108-му Агстафинскому, 24-му Низаминскому первому округам остались нерассмотренными в связи с тем, что был пропущен срок, предусмотренный законодательством.

Обращение по 12-му Гарадаг-Бинагади-Ясамальскому округу было отправлено в окружную избирательную комиссию на рассмотрение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)