Азербайджан и Казахстан реализуют прагматичную модель многовекторной внешней политики - политолог

БАКУ/Trend/ - Отношения между Казахстаном и Азербайджаном исключительно положительные.

Об этом сказал Trend директор Казахстанского Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.

По его словам, сегодня между Казахстаном и Азербайджаном растёт товарооборот и взаимный интерес в медиапространстве: "Традиционно взаимоотношения между нашими странами можно характеризовать как взаимовыгодные и опирающиеся на взаимное уважение. Особый интерес имеет смысл уделить сотрудничеству в транскаспийских логистических и инфраструктурных проектах".

На вопрос; " В каких сферах Казахстан и Азербайджан могли бы сотрудничать?", политолог ответил, что это сферы логистики и инфраструктурного обогащения прикаспийского бассейна. Согласно его словам, важно выделить возрастающий интерес к обмену опытом в сфере специализированного образования, обусловленного богатой историей нефтегазовой индустрии.

Эксперт также считает, что прикаспийское сотрудничество играет системообразующую роль в отношениях Азербайджана и Казахстана: "Это обусловлено тем, что руководства наших стран в разной степени реализует прагматичную модель многовекторной внешней политики. Прикаспийское сотрудничество имеет важнейшую геополитическую роль для всего человечества и очень важно понимать, что обе страны должны прикладывать огромные усилия для обеспечения лучших условий для реализации огромного потенциала, которым обладает прикаспийский регион".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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