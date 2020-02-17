В Брюсселе обсужден проект нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром по торговле Европейского Союза Филом Хоганом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, на встрече, прошедшей в атмосфере конструктивного и взаимовыгодного партнерства, были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, а также ход переговоров по новому соглашению, который станет правовой основой двусторонних отношений.

Фил Хоган искренне поприветствовал министра Эльмара Мамедъярова, и выразил уверенность в том, что соглашение по сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В свою очередь министр Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии переговоров по проекту нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом, а также о вопросах текущих обсуждений.

Комиссар Хоган отметил значимость интенсификации переговоров по торговому блоку проекта соглашения, и предложил завершить переговоры до Саммита стран Восточного партнерства ЕС в июне этого года, и парафировать документ в ходе мероприятия.

Министр подчеркнул, что азербайджанская сторона выступает за продолжение переговоров в конструктивной, равноправной форме, отвечающей интересам обеих сторон.

Стороны также высоко оценили роль проекта "Южный газовый коридор" в укреплении энергетической безопасности Европы, а также обменялись мнениями по поводу завершения проекта и его дальнейшего развития посредством других сопутствующих проектов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)