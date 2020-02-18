Президент Ильхам Алиев: Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных

БАКУ /Trend/ - Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая председателя Правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли.

"Однако, наряду с этим, увеличивается количество транспортных средств. Это свидетельствует об улучшении уровня жизни населения. Есть статистика, количество транспортных средств, ежегодно ввозимых в нашу страну и производимых в настоящее время у нас, увеличивается. Растет население, население города Баку. Поэтому наш городской транспорт должен развиваться в соответствии с этим ростом и отвечать ему. Так что отныне строительство метро, новых развязок, завершение прокладки Бакинской кольцевой железной дороги, эффективная работа автобусов – все эти транспортные сегменты должны работать как единый механизм. Главное – сокращение времени, расходуемого людьми на дорогу", - сказал глава государства.

По его словам, вместе с тем, возможно, более важным вопросом является проблема безопасности, подготовка водителей, их медицинское обследование и график работы.

"Недавно я сказал, что никто не должен работать больше 8 часов в день. Если кто-то заставляет сотрудников работать незаконно, эксплуатирует их, он будет наказан. Конечно, уверен, что водители, работающие в Бакинском транспортном агентстве, придерживаются этих критериев. Важным вопросом также является удобство людей. В современных автобусах люди чувствуют себя очень комфортно. В принципе автобусы должны обслуживать так, чтобы люди, имеющие личные транспортные средства, отдавали предпочтение поездкам на городском транспорте. Считаю, что мы приближаемся к этой цели. Конечно, в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры, направленные на обновление автобусного парка", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время рад, что новые автобусы, ввозимые в настоящее время в нашу страну, являются очень чистыми в экологическом отношении, так как не секрет, что именно транспортные средства больше всего загрязняют атмосферу.

"Не промышленные предприятия, не торговые объекты – есть статистика этого, - а транспортные средства. Поэтому большим прогрессом в этой области станет поставка на рынок бензина марки «Евро-5», который будет производиться в Азербайджане через два года, в то же время необходимы доставка в нашу страну автобусов, работающих на сжатом газе и электроэнергии, создание соответствующей инфраструктуры для этого. Необходимо предпринять дополнительные шаги в этом направлении. Вы еще сказали о паркинге. Мы и здесь ко всему должны подойти справедливо. Должны быть возможности для парковки, чтобы мы могли требовать от граждан соблюдения этих правил. Поэтому водители порой грубо нарушают эти правила. Оставляя свои машины в неположенном месте там, где есть парковка, они создают препятствия для пешеходов, а также проблемы для транспорта. Но должны быть достаточно широкие возможности, то есть, места для паркинга, чтобы мы могли предъявлять водителям эти требования. Здесь не должно быть никаких нарушений закона", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что перед законом все равны.

"Все должны знать, что городской транспорт – это удобство людей, наше здоровье, а также чистый воздух. Еще раз говорю, больше всего атмосферу загрязняют транспортные средства, в особенности, там, где есть пробки. Отсутствие пробок – ваша основная задача. Вам и дальше вместе с соответствующими государственными структурами следует быть активными", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году еще многое предстоит сделать.

"Уверен, что в конце года мы увидим более развитый городской транспорт. Потому что, еще раз хочу сказать, это необходимо для здоровья, безопасности, удобства людей. Должен также отметить, что автобусы, приобретенные по государственной линии за крупную сумму, конечно, в коммерческом отношении окупятся, возможно, через 10, 20 лет. Мы делаем это для того, чтобы люди пользовались городским транспортом, автобусами в безопасных и удобных условиях", - сказал глава государства.