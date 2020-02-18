ЦИК Азербайджана рассматривает обращения в связи с парламентскими выборами (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с результатами парламентских выборов.

Как сообщает во вторник Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с результатами парламентских выборов.

В ходе заседания было рассмотрено обращение кандидата Гусейнова Зейгама Гусейн оглу из 56-го Хачмазского сельского округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение Гусейнова было направлено в Окружную избирательную комиссию. В своем обращении кандидат поставил под сомнение итоги голосования на избирательном участке № 7. Мухтарова сообщила, что ЦИК рассмотрел обращение и вынес соответствующее решение.

"Гусейнов утверждал, что имел большое влияние на избирательном участке № 7, и должен был получить больше голосов. Однако он не смог привести весомых аргументов, подтверждающих его слова. ОИК провел расследование и установил, что в день выборов не был зарегистрирован какой-либо факт, могущий сказаться на волеизъявлении избирателей. Поэтому обращение Гусейнов было посчитано необоснованным, и отклонено", - сказала Мухтарова.

На заседании также была рассмотрена жалоба Азиза Ганбарова, зарегистрированного кандидатом от 123-го Кельбаджарского округа.

На собрании член ЦИК Тофиг Гасанов отметил, что в своем обращении жалобщик утверждает, что в урны было брошено сразу много избирательных бюллетеней, избиратели голосовали по нескольку раз и т.д.: «Обращение жалобщика было рассмотрено, но случаи, на которые он указывал установлены не были. Нарушения были выявлено лишь на 16-м избирательном участке, и потому есть основания считать результаты этого участка недействительными».

Далее были рассмотрена жалоба кандидатов от 79-го Имишлинского избирательного округа Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада и Акперли Ильтизама.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что по данному округу в ЦИК были представлены многочисленные видеозаписи, протоколы и акты.

"В ходе расследования кандидаты побывали в ЦИК. Мы допоздна совместно исследовали указанные факты. В результате чего были установлены правонарушения в двух избирательных участках 14-м и 23-м. В основном жалобы были связаны с тем, что кандидаты не могли получить на участках протоколы. Однако Мурад Фарзалиев смог получить протоколы в 37 из 43 избирательных участках. Он также попросил расследовать результаты выборов на 19-м, 20-м и 21-м избирательных участках. Экспертная группа изучила видеозаписи распространенные в социальных сетях, а также записи с веб-камер. В результате итоги голосования на 14-м, 16-м, 21-м, 23-м и 25-м участках были посчитаны недействительными", - сказал Аскеров.