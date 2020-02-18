Эльмар Мамедъяров встретился с председателем комитета и постоянным докладчиком Европарламента по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров 18 февраля встретился с председателем Комитета по внешним связям Европейского парламента, депутатом Европейской народной партии от Германии Дэвидом МакАлистером и постоянным докладчиком по Азербайджану, депутатом Европейской народной партии от Хорватии Желяной Зовко.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по взаимовыгодному сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном, в том числе в связи с продолжающимися переговорами по новому соглашению, которое создаст правовую базу двусторонних связей. В этой связи было затронуто текущее состояние переговорного процесса в сфере торговли и встреча с Комиссаром ЕС по торговле.

На встрече также были обсуждены стратегическое партнерство между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетики, в том числе проект "Южный газовый коридор" и перспективы его расширения в будущем за счет новых проектов, а также вопросы энергетической безопасности.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседников о процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе об открытой дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Министр подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества, в том числе соответствующих резолюций Европарламента, а также обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках общепризнанных на международном уровне границ.

Стороны также обсудили проведенные в Азербайджане внеочередные парламентские выборы. Министр довел до сведения собеседников, что эти выборы следует оценивать в контексте политических и структурных реформ, и что они отражают волю народа. Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что каждое обращение в связи с правонарушениями в ходе голосования серьезно расследуется, и в настоящее время аннулированы результаты выборов по четырем округам.

На встрече также были обсуждены региональные вопросы представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)