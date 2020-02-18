Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида (версия 2)

Политика 18 февраля 2020 21:11 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:53)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 28-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару по делам беженцев, Совету по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Азиатскую ассоциацию омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов стран-членов организации, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и в посольства зарубежных стран в нашей республике, в азербайджанские организации диаспоры.

"В продолжение длящейся на протяжении долгих лет политики агрессии и этнической чистки Армении против Азербайджана, в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992-го года армянские вооружённые формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, мирное население которого было подвергнуто геноциду. Сегодня проходит 28 лет с трагедии в Ходжалы.

Во ходе этого геноцида на почве националистической ненависти были с особой жестокостью убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребёнка, 70 стариков, 487 мирных граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Были целиком уничтожены восемь семей, 25 детей лишились обоих, 130 - одного из родителей. В то же время, 1275 человек - пленены и взяты в заложники, подвергнуты жестоким пыткам, из них участь 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей неизвестна по сей день.

В связи с оккупацией Ходжалы государству и гражданам Азербайджана был нанесен материальный ущерб в размере более чем 170 миллионов долларов США.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджана дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, 26 февраля был объявлен "Днем Ходжалинского геноцида".

Согласно резолюции 96(I) от 11 декабря 1946 года и Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой на основе резолюции 260(III), Генеральной ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 года это массовое истребление людей, совершённое армянскими оккупантами в Ходжалы, является именно геноцидом.

Геноцид, совершенный в Ходжалы, не первый систематический акт преступления против азербайджанцев, а самое ужасное из преступлений, совершенных против мирного населения в ходе оккупационной войны Армении против Азербайджана. До этого, наряду с оккупацией приграничных с Арменией азербайджанских сел Баганис Айрым Газахского района, азербайджанских сел в Нагорном Карабахе Имарет Гарванд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набиляр, Мешали, Гасанабад, Каркиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, в заранее продуманном виде с особой жестокостью убиты азербайджанские гражданские лица. Помимо этого, свыше 80 человек в селе Гарадаглы, 67 человек в селе Агдабан из числа гражданского населения, в том числе дети, женщины и старики, были подвергнуты пыткам и жестоко убиты, десятки людей были взяты в плен, пропали без вести, а села сожжены и стерты с лица земли.

Преступления против человечности и Ходжалинский геноцид, совершенные на фоне продолжающейся в отношении Азербайджана военной агрессии Армении, являются серьезным нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций от 1949 года, Конвенции "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Международное право, в том числе, известные резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года 822, 853, 874 и 884, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 2008 года "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1416 и рекомендация 1690, резолюция Европейского парламента по Нагорному Карабаху от 23 октября 2013 года ещё раз подтверждают, что оккупированные Нагорный Карабах и семь прилежащих районов являются неотъемлемой составной частью территории Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с самых высоких международных трибун неоднократно заявлял, что является сторонником решения этого конфликта мирным путём в рамках территориальной целостности нашей страны, а также о том, что преступлениям, совершенным против азербайджанского народа, не дана справедливая политико-правовая оценка.

Начатая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международная кампания "Справедливость для Ходжалы" вносит весомый вклад в систематическую работу в направлении признания Ходжалинского геноцида в глобальном масштабе.

Массовые убийства, совершенные в Ходжалы, признаны актом геноцида парламентами Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, Гватемалы и Джибути. Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии Иордании, Словении, Шотландии и Парагвая, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США признали Ходжалинскую трагедию как геноцид, и осудили ее, Организация исламского сотрудничества признала Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию – геноцидом.

Совершение преступных деяний во время Ходжалинской трагедии в заранее продуманном виде, с намерением полностью или частично уничтожить людей по национальной принадлежности, доказывает, что в соответствии с международным и внутригосударственным правом это именно акт геноцида.
Согласно Конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", совершившие геноцид должны быть наказаны в соответствии с законодательством.

Для достижения принципов, заявленных ООН 75 лет назад во время принятия Устава, и Целей устойчивого развития, нацеленного на развитие мира до 2030 года, пункты конвенций этой важной международной организации, а также резолюции Совбеза беспрекословно должны быть выполнены, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, свыше миллиона беженцев и вынужденных беженцев должны вернуться в свои родные очаги, заложники и пленные должны быть освобождены, а также должна быть обеспечена справедливость в отношении Ходжалы", - говорится в заявлении.

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