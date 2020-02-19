Горстка недовольных выборами: маски сброшены - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
Лента новостей
Уроженка Шуши призвала мировое сообщество воздействовать на Армению в вопросе деоккупации территорий Азербайджана (ВИДЕО)
Мэтью Брайза: Минская группа признала только две стороны в карабахском конфликте – Армению и Азербайджан
Роб Собхани: Президент Ильхам Алиев обладает четкой стратегией урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении