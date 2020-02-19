Азербайджан и Узбекистан имеют перспективы для укрепления энергетического сотрудничества - эксперт

Политика 19 февраля 2020 11:08 (UTC+04:00)
Азербайджан и Узбекистан имеют перспективы для укрепления энергетического сотрудничества - эксперт

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Азербайджан являются стратегическими партнёрами.

Об этом сказал Trend независимый эксперт Олег Голишников (Ташкент, Узбекистан).

Эксперт отметил, что Азербайджан является одним из ключевых партнёров Узбекистана на Южном Кавказе: "Ташкент и Баку заинтересованы в дальнейшем развитии узбекско-азербайджанских отношений. Приверженность данной цели была также подтверждена в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в октябре 2019 года, где узбекский лидер не только провёл двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой Президентом Ильхамом Алиевым, но и впервые принял участие в Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Участие Узбекистана в Тюркском Совете может способствовать углублению кооперации между участниками данной организации, в том числе между Ташкентом и Баку, прежде всего, с точки зрения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Тот факт, что Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета, говорит о более гибком подходе действующего узбекского руководства к многопрофильным организациям. Сегодня в Ташкенте на Тюркский совет смотрят как на одну из площадок, с помощью которых Узбекистан может продвигать свои интересы, в первую очередь, торгово-экономические. О последнем, в частности, свидетельствуют предложения, озвученные Мирзиёевым на Саммите Тюркского совета, – это и организация совместных технопарков, инновационных стартап-компаний и венчурных фондов. Узбекский лидер также предложил создать совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран".

По его словам, торгово-экономическая составляющая узбекско-азербайджанских отношений активно развивается, но пока её потенциал не полностью задействован: "Если посмотреть на взаимный товарооборот, то его показатели весьма скромны – чуть более 43 миллионов долларов (по итогам 2018 года), причём сальдо торгового баланса значительным образом складывается в пользу Азербайджана (экспорт в Узбекистан составил порядка 35 миллионов долларов). Основу азербайджанского экспорта в Узбекистан составляют полиэтилен, лаки и красители, керосин и другие, тогда как Узбекистан в основном поставляет на азербайджанский рынок сухофрукты, хлопковое волокно, орехи и так далее. Обеим сторонам нужно увеличить взаимное торгово-экономическое взаимодействие, а главное подумать за счёт чего можно расширить номенклатуру товаров торговли между Узбекистаном и Азербайджаном".

Также политолог считает, что налажено сотрудничество обеих стран и в военной сфере, что, по его словам, свидетельствует о высоком политическом доверии между Ташкентом и Баку: "Так, накануне заседания совета глав оборонных ведомств государств СНГ, проходившего в Баку в октябре 2019 года, состоялась встреча между министром обороны Узбекистана Баходыром Курбановым и его азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. В ходе данной встречи обе стороны подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, а также подтвердили, что взаимодействие Узбекистана и Азербайджана в сфере безопасности служит укреплению стабильности, как в Центральной Азии, так и на Южном Кавказе".

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества между обеими странами эксперт видит развитие логистики и мультимодальных транспортных коридоров: "Узбекистан, как известно, является страной double-landlocked. Поэтому поиск и диверсификация маршрутов доставки узбекских грузов, в том числе на рынки Европы и Западной Азии, относится к числу приоритетных внешнеэкономических задач страны. Использование транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала Транскавказского транспортного коридора позволяет странам Центральной Азии, включая Узбекистан, нарастить объёмы перевозок своих грузов по данному транспортному коридору. В этом смысле интерес для Ташкента представляет новая железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс" (октябрь 2017года) и новый международный морской порт в посёлке Алят (май 2018 года). На церемонии открытия нового железнодорожного коридора "Баку-Тбилиси-Карс" участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, что говорит о серьёзном внимании Ташкента к реализации транспортно-коммуникационных проектов, способствующих диверсификации маршрутов транспортировки узбекской продукции. В рамках развития транспортных коридоров Узбекистан и Азербайджан участвуют в программах TRACECA и CAREC. Транспортную повестку Баку активно продвигает и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), к которой Азербайджан присоединился в качестве партнёра по диалогу ещё в 2016 году. Так, в апреле 2020 года Азербайджан и ШОС запланировали провести конференцию, посвящённую развитию транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Перспективным обещает быть формирование новых транспортных маршрутов в рамках китайской инициативы "Один пояс и один путь", в реализации которой Азербайджан и Узбекистан также участвуют".

Согласно его словам, имеются определённые перспективы и в укреплении энергетического сотрудничества: "В частности, подписаны соглашения с SOCAR касательно реализации совместного проекта по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Кашкадарьинской области Узбекистана. Сделаны также шаги к совместному изучению на азербайджанской части Каспийского моря проектов по добычи нефти. Кроме того, для увеличения своего экспортного потенциала, Узбекистан намерен использовать возможности компании SOCAR Trading по осуществлению трейдерских операций. С этой целью стороны намерены создать совместное предприятие, этот вопрос был обсуждён на встрече в АО "Узбекнефтегаз" в ноябре 2019 года с участием представителей азербайджанских компаний SOCAR, SOCAR Trading и Chemtrade LLC. Самое главное для обеих сторон – это перевести реализацию этих проектов в практическую плоскость и довести до конца намеченные планы".

Среди других перспективных сфер сотрудничества эксперт выделил укрепление взаимодействия в области туризма и образования. По его мнению, это позволит вывести культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана на новый, более высокий, уровень.

В заключении политолог затронул культурную близость народов обеих стран, что, согласно его словам, служит одним из ключевых базисов тесного взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном: "Тюркские корни, общность традиций, наличие азербайджанской диаспоры в Узбекистане и узбекской – в Азербайджане играют весомую роль в укреплении узбекско-азербайджанских отношений. Но, на мой взгляд, для углубления этих отношений обе страны должны наполнить двустороннее сотрудничество прагматическим содержанием, подкрепив их весомыми торгово-экономическими показателями. Немаловажным фактором в этом отношении будет развитие инвестиционного сотрудничества, создание совместных предприятий на территории обеих стран, формирование благоприятного климата для развития бизнеса с обеих сторон".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Замминистра: Азербайджан и Польша планируют провести конференцию по транспорту
Замминистра: Азербайджан и Польша планируют провести конференцию по транспорту
Посол: Латвию и Азербайджан могут связать новые логистические цепочки
Посол: Латвию и Азербайджан могут связать новые логистические цепочки
В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина
В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина
Loading Bars
Лента новостей
Арабские компании инвестируют в Азербайджан около $ 400 млн - замминистра Бизнес 11:34
В январе экспорт химпродуктов из Турции в Иран сократился почти на 30 % Турция 11:31
В Турции объявлен тендер на создание медицинской лаборатории Турция 11:30
Власти Китая утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса Китай 11:30
Собхани: Мир с Азербайджаном – одна из ключевых предпосылок для достижения Арменией экономической стабильности Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Агентство по развитию МСБ и АФФА подписали меморандум о сотрудничестве Политика 11:18
АФФА призывает предпринимателей активно участвовать в проведении ЧЕ-2020 в Баку Общество 11:18
В Азербайджане не ожидается дефицита зерна - минсельхоз Экономика 11:14
Азербайджан и Узбекистан имеют перспективы для укрепления энергетического сотрудничества - эксперт Политика 11:08
Эльхан Мамедов: ЧЕ-2020 в Баку привлечет втрое больше туристов, чем финал Лиги Европы-2019 Общество 10:57
Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ обеспечит поддержку предпринимателям на ЕВРО-2020 Бизнес 10:54
Канада поддержала запрет на использование мазута в водах Арктики Другие страны 10:52
В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Казахстаном Турция 10:45
Uzbekistan Airways выставила на продажу самолеты Boeing Транспорт 10:40
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит трубы Тендеры 10:36
Туркменистан нацелен на диверсификацию нефтегазовой отрасли Энергетика 10:29
Находящиеся на Diamond Princess граждане Казахстана вернутся на родину Казахстан 10:29
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:22
Мрачные реалии делают Армению одним из опасных мест в Европе - американский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10:21
При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека Другие страны 10:20
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:12
В Клинический медцентр в Баку помещены еще двое прилетевших из Китая Происшествия 10:02
Туркменистан закупит фосфорные удобрения Тендеры 10:00
В Баку пройдет выставка продукции местных компаний Экономика 09:58
Туркменистан закупит геофизическое оборудование и трубы Тендеры 09:54
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 февраля Финансы 09:46
Главы Туркменистана и РФ обсудили возможности диверсификации торгово-экономического партнёрства Туркменистан 09:45
Китайские власти опубликовали статистику умерших и выздоровевших от коронавируса Китай 09:44
РФ сократила вложения в гособлигации США декабре на $1,5 млрд Россия 09:40
Определено число работников Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Общество 09:36
Турция увеличила экспорт цемента в Китай почти на 20% В мире 09:32
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Главный инфекционист сделал предупреждение в связи с коронавирусом Общество 09:29
Проект GRETA нацелен на развитие сектора органического сельского хозяйства в Грузии Бизнес 09:28
Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС достиг $2 млрд Экономика 09:28
Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Политика 09:25
Почему азербайджанское куриное мясо не экспортируется за границу? Общество 09:25
В Кувейте блогер хочет $3,2 миллиарда за "метод" лечения коронавируса Арабские страны 09:01
Более 30 рейсов задерживается в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев Казахстан 08:52
Министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа США 08:38
Полиция Таиланда задержала мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Бангкоке Другие страны 08:27
Второй житель Гонконга скончался от коронавируса Китай 08:11
Цена нефти Brent поднялась выше $58 Энергетика 07:55
Южная Корея подтвердила еще 15 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:49
Два самолета столкнулись в Австралии, есть погибшие Другие страны 07:31
Трамп рассматривает возможность посетить Олимпиаду в Токио США 07:25
В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей Европа 07:13
Замминистра: Азербайджан и Польша планируют провести конференцию по транспорту Бизнес 07:00
В Microsoft дорабатывают обновление для Windows, вызвавшее проблемы В мире 06:43
Еще один бизнесмен стал депутатом парламента Грузии Грузия 06:33
Блумберг продаст свою медийную компанию в случае избрания президентом США США 06:25
В Торонто приземлился лайнер, потерявший одно из колес шасси в Нью-Йорке Другие страны 06:19
Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег Другие страны 06:13
В топливных баках Boeing 737 MAX нашли ветошь и обломки инструментов США 06:11
Пассажирский автобус опрокинулся в Турции, много пострадавших Турция 05:55
Ракета Ariane-5 успешно вывела два спутника на орбиту В мире 05:39
Стоимость акций Apple из-за коронавируса упала почти на 2% В мире 05:27
Клопп: Футболисты "Ливерпуля" понимали, что "Атлетико" устроит даже нулевая ничья Спорт 05:01
Рэпер Stormzy во второй раз признан лучшим исполнителем Великобритании Европа 04:37
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2000 человек (Обновлено) Китай 04:14
Помпео: США продолжат борьбу с терроризмом в Африке и после сокращения своего присутствия США 03:59
Трамп: Контакт американского сенатора с главой МИД Ирана может быть нарушением закона США 03:35
Суд отклонил иск Huawei к США В мире 03:13
Словакия выделит ВОЗ 200 тысяч евро для борьбы с коронавирусом Европа 02:57
"Атлетико" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт 02:36
Трамп признал, что его твиты осложняют работу генпрокурора США США 02:15
Дубль Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ Спорт 02:02
Израиль снял ограничения против сектора Газа Израиль 01:46
В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти в марте Энергетика 01:29
Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю США 01:11
Трамп надеется на достижение крупной торговой сделки с Индией США 00:47
ООН обеспокоена новой эскалацией в Йемене Арабские страны 00:28
В Иране произошло землетрясение Общество 00:19
Боевики используют американское оружие, заявили в Центре по примирению Арабские страны 00:06
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе США 18 февраля 23:41
В российском городе побит температурный рекорд 1925 года Россия 18 февраля 23:23
В Колумбии три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса Другие страны 18 февраля 23:09
ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку В мире 18 февраля 22:47
Начало суда над Биньямином Нетаньяху назначено на 17 марта Израиль 18 февраля 22:37
Президент Казахстана поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету Казахстан 18 февраля 22:28
Пакистан испытал крылатую ракету "Раад-2" Другие страны 18 февраля 22:15
Президент Ильхам Алиев: Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных Политика 18 февраля 21:55
В Турции произошло сильное землетрясение Турция 18 февраля 21:49
Президент Ильхам Алиев: В Баку должны применяться самые современные технологии Политика 18 февраля 21:48
Калын: Турция за возвращение к Сочинскому меморандуму Турция 18 февраля 21:42
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти США 18 февраля 21:21
Посол: Латвию и Азербайджан могут связать новые логистические цепочки Транспорт 18 февраля 21:01
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 18 февраля 20:53
Ашрафа Гани официально объявили победителем на выборах президента Афганистана В мире 18 февраля 20:13
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России США 18 февраля 19:57
В Казахстане значительно повысят геологическую изученность территории Бизнес 18 февраля 19:49
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем комитета и постоянным докладчиком Европарламента по Азербайджану Политика 18 февраля 19:26
Азербайджан принял участие в заседании экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ ИКТ 18 февраля 19:06
Узбекистан ищет инвесторов для строительства фотоэлектрических станций Энергетика 18 февраля 18:45
В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина Энергетика 18 февраля 18:40
Рейсы по каким маршрутам запустит единственный лоукостер Казахстана? Транспорт 18 февраля 18:37
Как в Казахстане повышают инвестпривлекательность энергосектора? Энергетика 18 февраля 18:32
В Грузии вырос кредитный портфель микрофинансовых организаций Финансы 18 февраля 18:26
Фондовая биржа в Баку разместила гособлигации с пятилетним сроком Финансы 18 февраля 18:25
Азербайджанское предприятие наладит экспорт алюминиевой продукции за рубеж Бизнес 18 февраля 18:20
Все новости