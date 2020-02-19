Уроженка Шуши призвала мировое сообщество воздействовать на Армению в вопросе деоккупации территорий Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ/Trend - Ровшана Гулиева - уроженка Шуши, жившая в этом азербайджанском городе до его оккупации 8 мая 1992 года армянскими вооруженными силами, призвала мировое сообщество оказать давление на Армению в вопросе освобождения исконных азербайджанских земель.
Как передает Trend, в своем обращении к мировому сообществу Гулиева отмечает готовность азербайджанцев к мирному сосуществованию с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках восстановления территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его границ.
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