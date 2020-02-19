В азербайджанской армии пройдет цикл мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Политика 19 февраля 2020 14:23 (UTC+04:00)
В азербайджанской армии пройдет цикл мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева о 28-й годовщине Ходжалинского геноцида в министерстве обороны утвержден План мероприятий, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно Плану, для личного состава азербайджанской армии в связи с этим предусматривается проведение цикла мероприятий. В рамках мероприятий военнослужащие посетят памятники, установленные в память о жертвах Ходжалинского геноцида, в воинских частях, предприятиях и организациях минобороны, а также общеобразовательных школах будут организованы церемонии поминовения в связи с годовщиной трагедии.

В рамках мероприятий планируется проведение встреч, книжных и фотовыставок, выставок рисунков, показ литературно-художественных композиций, художественных и документальных фильмов, проведение «круглых столов», тематических вечеров и других мероприятий, посвященных годовщине трагедии.

26 февраля в 17:00 во всех соединениях, воинских частях, управлениях, организациях и учебных заведениях особого назначения при минобороны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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