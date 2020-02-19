ЦИК Азербайджана продолжает рассматривать обращения в связи с парламентскими выборами (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось очередное заседание в связи с парламентскими выборами.
Как сообщает в среду Trend, заседание открыл председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с парламентскими выборами.
Он отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с парламентскими выборами.
Обращение, поступившее в ЦИК в связи с 38-м Низаминским вторым (Гянджа) избирательным округом было отправлен на рассмотрение в соответствующую окружную избирательную комиссию.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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