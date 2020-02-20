В парке Ходжалы, где расположен памятник «Крик матери», проводятся работы по благоустройству (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии в парке, расположенном в Хатаинском районе столицы, где установлен памятник «Крик матери», продолжаются работы по подготовке и благоустройству, сообщает в четверг Trend.

В соответствии с распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева о проведении 28-й годовщины Ходжалинского геноцида ИВ Хатаинского района подготовила план мероприятий.

Согласно плану, в парке протяженностью 1020 метров, где расположен памятник, началась посадка свыше 120 тысяч цветов и декоративных кустарников.

Кроме того, обновлен газон на улице Юсифа Сафарова и проспекте Ходжалы, посажены разные цветы и декоративные кустарники.

Наряду с этим, с целью обеспечения удобного передвижения граждан в День памяти, на территории, прилегающей к парку, ставшему местом посещения тысяч наших соотечественников, проводятся работы по благоустройству.

Напомним, что мемориальный комплекс «Крик матери», посвященный Ходжалинскому геноциду, являющемуся памятью крови азербайджанского народа, был сооружен в 1993 году.