СГБ проводит спецоперацию в здании ИВ Нефтчалинского района
БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводит специальную операцию в административном здании Исполнительной власти Нефтчалинского района.
Как сообщает в четверг Trend, позже будет предоставлена официальная информация о спецоперации.
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