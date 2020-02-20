В Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В четверг в Риме состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Италии.
Как сообщает Trend в четверг, Президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл в римский Дворец Куиринале.
В честь главы Азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла сделали совместное фото.
Представители делегации Азербайджана были представлены Президенту Италии, а представители делегации Италии – Президенту Азербайджана.