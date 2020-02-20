СГБ проводит спецоперацию в здании ИВ Нефтчалинского района (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводит специальную операцию в административном здании Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Как сообщает в четверг Trend, проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с преступными деяниями должностных лиц ИВ Нефтчалинского района, которые, преднамеренно воспользовавшись полномочиями вразрез интересам госслужбы, нанесли колоссальный ущерб правам граждан, охраняемым законами интересам общества и государства.

Общественности будет предоставлена подробная информация о задержанных и привлеченных к уголовной ответственности в качестве подозреваемых лиц, а также о совершенных ими преступных деяниях.