ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования еще по одному избирательному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела обращение в связи с 107-м Газахским избирательным округом.

Как передает в четверг Trend, в ходе заседания было отмечено, что в обращении сообщается о правонарушениях на нескольких избирательных участках. Член ЦИК Бахшейиш Аскеров сообщил, что в ходе расследования нарушениябыли выявлены лишь на одном избирательном участке.

Он сообщил, что образовались законные основания для аннулирования итогов голосования по второму избирательному участку. Аскеров предложил объявить результаты выборов по данному участку недействительными.

Предложение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )