Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 20 февраля в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме.
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