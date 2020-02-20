Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля после встречи в расширенном составе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент Италии.

Заявление Президента Серджо Маттареллы

- Для меня большая радость и высокая честь встречать Президента Ильхама Алиева в Квиренале. Это его первый государственный визит в Италию. Очень рад, что спустя примерно два года после моего визита в Баку господин Президент совершает визит сюда. У меня прекрасные воспоминания о состоявшемся два года назад визите. Сегодняшний визит господина Президента в Рим еще раз свидетельствует о прочности связей между Италией и Азербайджаном.

По итогам проведенных переговоров мы уже отметили несколько вопросов. Особо подчеркнули здесь связи между Италией и Азербайджаном. Мы говорили о связях не только в энергетическом секторе, но и в других областях, в том числе в политической, культурной сферах. Здесь была отмечена Совместная декларация об укреплении партнерства в различных областях. Декларация, подписанная господином Конте и господином Президентом, придаст импульс развитию наших связей, можно сказать, во всех сферах.

Италия и Азербайджан являются дружественными друг другу странами и основными партнерами в регионе. Азербайджан является современной, очень открытой для диалога страной, которую видит весь мир. Здесь я хочу также отметить трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Азербайджан взял на себя это обязательство, и это еще более усилит его работу в международной сфере. Желаю господину Президенту успехов в этом деле.

У нас очень интенсивные связи в торгово-экономической сфере, мы идем вперед, стремительно развиваясь. Итальянские предприятия привлекаются в Азербайджан, многие уже работают, отныне и другие будут привлекаться в эту сферу.

Кроме того, господин Президент и все правительство реализуют многочисленные планы, связанные с диверсификацией политико-экономической жизни страны. Мы всегда готовы оказать поддержку этому делу. В ходе сегодняшних встреч состоится обмен подписанными соглашениями по ряду сфер. Это – наглядный показатель нашего развивающегося сотрудничества в политической и экономической сферах. Хотел бы также отметить проект Южного газового коридора. Уже завершаются работы по проекту ТАР. Это будет способствовать дальнейшему развитию связей между Италией и Азербайджаном, а также сохранению стабильности в регионах Каспийского и Средиземного морей.

Хочу отметить позитивный взгляд Азербайджана на международные вопросы. Азербайджан является страной, всегда открытой для сотрудничества со всеми в энергетическом секторе. Должен еще раз отметить, что Азербайджан готов к диалогу со всеми странами в международных вопросах. Кроме того, только что мы отметили с господином Президентом развивающиеся связи между нашими странами и в культурной сфере. Во время сегодняшних встреч ожидается подписание многочисленных соглашений и в этой сфере, и все они очень важны. Однако среди них мне хотелось бы особо отметить одно из самых важных. Между азербайджанской компанией "Азеркосмос" и итальянской партнерской компанией состоится обмен соглашением, связанным с дальнейшим сотрудничеством и применением высоких технологий.

Я уже сообщил господину Президенту, что 2020 год объявлен в Италии "Годом Азербайджана". Это будет способствовать укреплению наших связей, дружбы, сотрудничества и еще более интенсифицирует отношения между нашими странами. Кроме того, мы говорили о достижении определенного стабильного результата, связанного с Нагорным Карабахом. Мы с итальянской стороны выражаем постоянную поддержку этому вопросу. Надеемся, что благодаря политическим переговорам по данной проблеме очень скоро будут достигнуты определенные результаты.

Италия всегда готова оказать поддержку также связям между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы готовы к широкому сотрудничеству и в данной сфере для стимулирования связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Италия считает Азербайджан основным партнером и по Евроатлантическому партнерству. Сотрудничество между нашими странами в борьбе с терроризмом в Афганистане и, как видите, во всех сферах находится на высоком уровне. Азербайджан всегда может рассчитывать в этом сотрудничестве на дружбу и поддержку Италии. Еще раз добро пожаловать.

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Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Благодарю, уважаемый господин Президент.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам глубокую признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом, оказанное мне и делегации гостеприимство. Очень рад вновь находиться в Вашей прекрасной стране. Сегодня как в ходе встречи один на один, так и на переговорах с участием делегаций я еще раз убедился в том, что Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружественными странами.

Господин Президент, с удовлетворением вспоминаю Ваш официальный визит в Азербайджан. Этот визит придал мощный импульс дальнейшему сотрудничеству наших стран, все достигнутые в ходе визита договоренности находят сегодня отражение в жизни.

Сегодня планируется подписание многочисленных двусторонних документов. Каждый из них важен, они охватывают многие сферы. Однако мне хотелось бы особо отметить Совместную декларацию об усилении стратегического партнерства, потому что данная декларация по существу устанавливает будущие направления нашего стратегического партнерства. Это – очень глубокий и детальный документ, охватывающий политическую, экономическую, культурную, гуманитарную - все сферы. В то же время он содержит положение об оказании Италией и Азербайджаном поддержки друг другу в рамках международных организаций. А это бывает между близкими, дружественными странами, союзниками.

Дальнейшее развитие нашего сотрудничества в экономической сфере будет очень позитивным. Уверен, что после этого мы увидим сотрудничество итальянских компаний в ненефтяном секторе. До сих пор многие итальянские компании участвовали в различных проектах в Азербайджане. Что касается торгового оборота, то Италия является для нас партнером номер один в мировом масштабе. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Правда, значительная часть его относится к нефтяному сектору. Поэтому мы провели обмен мнениями о диверсификации нашего торгового оборота.

Как сказал господин Президент, мы обсудили вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Пути разрешения этой проблемы указаны и в Совместной декларации. В ней говорится, что Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ. В то же время указывается необходимость урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта именно на основе данных принципов, Хельсинкского заключительного акта, резолюций и постановлений, принятых ООН и ОБСЕ. Считаю, что это – очень справедливая позиция, основанная на международном праве, и мы признательны итальянской стороне за данную позицию.

Что касается шагов, связанных с конкретным решением вопроса, то Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями. Однажды руководитель Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах – независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права. Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня мы, как сказал господин Президент, также коснулись сотрудничества в области культуры. Мы хотим углублять сотрудничество в этой сфере. Планируется открыть в Италии Культурный центр Азербайджана. Несколько лет назад в парке "Вилла Боргезе" был возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви.

У нас очень плодотворное сотрудничество в области образования, планируется подписание документов и в этой сфере. В настоящее время более 1500 азербайджанских студентов обучаются в итальянских вузах.

Что касается вопросов энергетики, то Азербайджан является для Италии главным поставщиком сырой нефти. На долю Азербайджана приходятся 17 процентов потребления сырой нефти в Италии. Уже почти пятнадцать лет Азербайджан экспортирует в Италию сырую нефть, и за это время не было никаких проблем, никаких форс-мажорных обстоятельств. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежного партнера.

Что касается экспорта природного газа, то данный проект также завершается. Реализация проекта ТАР достигла 92 процентов, это – четвертый и заключительный проект Южного газового коридора. До этого реализовано три проекта. С одной стороны Южного газового коридора находится Азербайджан, а с другой – Италия. Возникает сотрудничество с находящимися между нами еще пятью странами, в целом – между семью странами. Это сотрудничество окажет позитивное влияние также на энергетическую и все остальные сферы, так как эти страны оказываются тесно связанными друг с другом. После этого развитие политических, экономических, культурных связей между данными странами, естественно, пойдет еще более высокими темпами.

Южный газовый коридор является историческим проектом, и мне хочется, в частности, выразить глубокую признательность Президенту Маттарелле за приложенные усилия, так как во время официального визита в Азербайджан в июле 2018 года мы говорили с Президентом об этом. После этой беседы реализация ТАР пошла быстрее, и в настоящее время мы находимся на завершающей стадии проекта.

Мы также провели обмен мнениями о связях между Европейским Союзом и Азербайджаном. Идет работа над новым соглашением между Европейским Союзом и Азербайджаном. Считаю, что "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства", которая сегодня будет подписана, может стать прекрасной основой и для этого соглашения.

Успешно развиваются связи между НАТО и Азербайджаном. Много лет назад мы направили наши войска в Афганистан. Азербайджан активно участвует в миротворческих операциях, мы оказываем очень важные логистические и транспортные услуги войскам НАТО. Если учесть очень выгодные географическое положение и транспортную инфраструктуру Азербайджана, то мы успешно сотрудничаем и в этой области.

То есть, все прозвучавшие вопросы и мысли отчетливо показывают, что между двумя странами налажены стратегическое партнерство и дружественные связи, и эти связи будут успешно развиваться и впредь. Спасибо.