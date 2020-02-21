Состоялся обмен азербайджано-итальянскими документами (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета Министров Италии Джузеппе Конте обменялись "Совместной декларацией об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством экономического развития Итальянской Республики по сотрудничеству в области энергетики".

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дарио Франческини обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики по сотрудничеству в области культуры".

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дарио Франческини обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики по сотрудничеству в области туризма".

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и первый заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эмануэла Дель Рей обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и заместитель министра сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джузеппе Л’Аббате обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Агентством по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Итальянской Республики по сотрудничеству в области растительного карантина и защиты растений".

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и исполнительный директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо обменялись "Декларацией по соглашению между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции для самолетов "М-346".

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Национальным олимпийским комитетом Азербайджана и Национальным олимпийским комитетом Италии".

Председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев и президент Итальянского аэрокосмического агентства Джорджо Саккочча обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Открытым акционерным обществом "Азеркосмос" и Итальянским аэрокосмическим агентством в области космической деятельности в мирных целях".

Генеральный исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Аллахверди Пашаев и генеральный исполнительный директор компании CDP Фабрицио Палермо, генеральный исполнительный директор компании SACE Пьерфранческо Латини, генеральный исполнительный директор компании Simest Мауро Альфонсо обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компаниями CDP, SACE и Simest".

Исполняющий обязанности руководителя AZPROMO Юсиф Абдуллаев и президент ICE Мария Ферро обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджанке (AZPROMO) и Итальянским торговым агентством (ICE)".

Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и генеральный исполнительный директор SNAM S.p.A Марко Альвера обменялись "Соглашением о сотрудничестве между SOCAR и SNAM".

Исполняющий обязанности руководителя AZPROMO Юсиф Абдуллаев и президент SIMEST S.p.A Паскуале Сальцано обменялись "Соглашением о партнёрстве между AZPROMO и SIMEST".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и генеральный исполнительный директор Ansaldo Energia Джузеппе Зампини обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Ansaldo Energia".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и генеральный исполнительный директор Ansaldo Energia Джузеппе Зампини обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между ОАО "Азерэнержи" и Ansaldo Energia".

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и генеральный исполнительный директор компании I.M.A. Project Financing S.R.L. Риккардо Паончелли обменялись "Соглашением между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компанией I.M.A. Project Financing S.R.L. о закупке железнодорожных машин (дрезин) и рабочего оборудования".

Ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев и вице-президент Университета Луисс Паола Северино обменялись "Меморандумом о взаимопонимании между Университетом АДА и Университетом Луисс".