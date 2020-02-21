Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО) (версия 2)
БАКУ /Trend/ - 20 февраля находящийся с государственным визитом в Италии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе Altare della Patria в Риме, сообщает Trend.
В честь главы нашего государства здесь был выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава нашего государства Ильхам Алиев возложил венок к памятнику неизвестному солдату.
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