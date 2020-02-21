Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля находящийся с государственным визитом в Италии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе Altare della Patria в Риме, сообщает Trend.

В честь главы нашего государства здесь был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава нашего государства Ильхам Алиев возложил венок к памятнику неизвестному солдату.