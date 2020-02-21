Президент Ильхам Алиев встретился с председателем палаты депутатов Италии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с председателем палаты депутатов Италии Роберто Фико.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом. Глава государства отметил, что количество документов, которые подписаны в рамках визита сегодня и будут подписаны завтра, превышает 25. Среди подписанных документов особое значение имеет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства". Данная декларация подтверждает, что Азербайджан и Италия являются стратегическими партнерами. Италия – партнер номер один Азербайджана в экономической сфере. Торговый оборот между нашими странами диверсифицированный и постоянно расширяется. Итальянские компании очень широко представлены в различных отраслях экономики, в частности, в ненефтяном секторе Азербайджана. Предстоящие обсуждения на бизнес-форуме, который будет проведен в рамках визита, и достигнутые договоренности придадут импульс дальнейшему увеличению торгового оборота между нашими странами. Среди стран Южного Кавказа на долю Азербайджана приходятся 92 процента торгового оборота Италии. В настоящее время объем торгового оборота между Азербайджаном и Италией превышает 6 миллиардов долларов. Ожидается, что после завершения проекта ТАР эта цифра увеличится. Посредством проекта ТАР азербайджанский природный газ будет поступать на итальянский рынок.

Глава государства подчеркнул, что межпарламентские связи имеют очень большое значение в нашем сотрудничестве. Недавно в Азербайджане состоялись парламентские выборы. Парламенты Азербайджана и Италии сотрудничают также в рамках международных организаций.

Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания позицию Азербайджана, связанную с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Глава государства высоко оценил позицию Италии в этом вопросе. Президент Ильхам Алиев отметил, что в Совместной декларации об усилении стратегического партнерства выражено одобрение поддержкой Италией территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ нашей страны, ее позиции по урегулированию конфликта на основе соответствующих документов ООН и ОБСЕ. Высокую оценку также получила поддержка Италией развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Председатель Палаты депутатов Роберто Фико констатировал дружественный характер связей между Азербайджаном и Италией. Он отметил, что Азербайджан является одним из важных торговых партнеров Италии, подчеркнул, что этот визит придаст серьезный импульс дальнейшему развитию и углублению отношений между двумя странами.

Глава государства пригласил Роберто Фико посетить с визитом Азербайджан. Председатель Палаты депутатов сказал, что намерен в приемлемое время совершить визит в нашу страну. Он выразил уверенность в том, что предстоящий завтра бизнес-форум и подписанные документы придадут новый импульс развитию сотрудничества между Италией и Азербайджаном. Председатель Палаты депутатов сказал, что участие итальянских компаний в различных проектах в Азербайджане имеет важное значение и с точки зрения передачи ими технических знаний нашей стране.