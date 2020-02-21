В честь Президента Азербайджана в Риме был дан государственный прием (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 20 февраля в Квиринальском дворце в Риме был дан государственный прием от имени Президента Италии Серджо Маттареллы в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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