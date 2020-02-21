В честь Президента Азербайджана в Риме был дан государственный прием (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля в Квиринальском дворце в Риме был дан государственный прием от имени Президента Италии Серджо Маттареллы в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.