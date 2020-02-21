По итогам госвизита Президента Ильхама Алиева Италия может стать одним из главных рынков для азербайджанских предпринимателей – Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - По итогам государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию эта страна может стать одним из главных рынков для азербайджанских предпринимателей, сказал в пятницу Trend эксперт-экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что Италия - один из главных торговых партнеров Азербайджана, и по данным официальной статистики, товарооборот между странами превышает 6 млрд долларов, что составляет 1/5 общего товарооборота Азербайджана: "Только за последние три года этот показатель вырос с 4,7 до 6,2 млрд долларов".

Эксперт подчеркнул, что основная часть товарооборота между Азербайджаном и Италией приходится на энергетический сектор: «Италия - одна из основных европейских стран, закупающих у Азербайджана нефтепродукты. Наряду с этим, на последующем этапе азербайджанский газ будет транспортироваться на итальянский рынок по "Южному газовому коридору". Посредством TAP на первом этапе на европейский рынок планируется поставка 10 млрд кубометров, а на втором этапе - 20 млрд кубометров газа".

Отметим, что 19 февраля начался государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. В рамках визита сегодня состоится итало-азербайджанский бизнес-форум, который придаст серьезный импульс двустороннему экономическому партнерству.

По словам Байрамова, ожидается, что по итогам этого визита азербайджано-итальянское сотрудничество будет активно развиваться и в ненефтяном секторе.

«Бизнес-форум, который пройдет сегодня с участием главы азербайджанского государства, нацелен на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами непосредственно в ненефтяном секторе. Следует учесть, что европейский рынок в целом - это крупнейший рынок мира по покупательной способности. Италия может стать одним из главных рынков в Европе для азербайджанских предпринимателей с точки зрения экспорта ненефтяной продукции. Одними из обсуждаемых сегодня вопросов являются привлечение инвестиций из Италии и реализация совместных проектов и программ. Визит Президента Азербайджана в Италию, наряду с укреплением стратегического партнерства между двумя странами, поспособствует развитию сотрудничества в ненефтяном секторе, расширению сотрудничества по другим секторам вне энергетики. Это важно для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор, и в то же время означает возможность выхода азербайджанских предпринимателей на итальянский рынок», - сказал эксперт.

(Автор: Нигяр Оруджева. Текст: Кямаля Сеидова)