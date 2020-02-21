Италия неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Сона Алиева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как экспортер энергоресурсов, превратился в важного актора в обеспечении энергетической безопасности Европы. Страна играет ключевую роль для Италии и с этой точки зрения.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

По его словам, часть азербайджанского газа в рамках проектов TANAP и TAP проходит через территорию Италии.

"Наряду с большой значимостью Азербайджана для Италии в этом контексте, в частности, крупные инвестиционные компании этой страны проявляют повышенный интерес к экономике Азербайджана.

Разработано двустороннее соглашение по сотрудничеству между Азербайджаном и Евросоюзом. В этой связи, Азербайджан наладил отношения, подписал соглашения уже с девятью странами ЕС. Визит главы государства в целом даст ощутимый толчок развитию отношений между Азербайджаном и Европой", - сказала Сона Алиева.

Депутат особо подчеркнула, что Италия неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. И в ходе встречи Президентов обеих стран глава итальянского государства сообщил, что заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта мирным путем.

"Слышать такие слова от главы государства, которое в настоящее время председательствует в ОБСЕ, крайне приятно. Надеюсь, что в период своего председательства в организации Италия приложит все усилия для урегулирования карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Несомненно, документы о стратегическом партнерстве, подписанные между Италией и Азербайджаном определили контуры будущего сотрудничества между двумя странами. Наличие в самом сердце Европы такого стратегического партнера как Италия, безусловно повышает влияние Азербайджана в Западной Европе", - добавила Сона Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )