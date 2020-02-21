Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений - Депутат

Политика 21 февраля 2020 15:17 (UTC+04:00)
Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений - Депутат

БАКУ /Trend/ - Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что в рамках государственного визита в Италию Президент Ильхам Алиева провел продуктивные встречи с президентом Италии Серджо Матареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, председателем Сената Марией Элизабеттой Альберти Казелатти, председателем Палаты депутатов Роберто Фико.

"Также состоялся рабочий обед Президента Ильхама Алиева с руководителями крупнейшей финансово-банковской структуры Италии Cassa Depositi Prestiti SpA и более 10 всемирно известных крупнейших промышленных и финансовых групп этой страны. В ходе встречи президент Cassa Depositi Prestiti SpA Джованни Горно Темпини сообщил, что итальянские компании проявляют большой интерес к Азербайджану. Он рассказал Президенту Ильхаму Алиеву об инициативах, выдвинутых руководителями некоторых промышленных компаний-лидеров в Италии с целью внести вклад в укрепление двусторонних экономических связей", - сказал Бахтияр Алиев.

Депутат подчеркнул, что сегодня Италия - крупный торговый партнер Азербайджана, объем экспорта в эту страну составил 28,7 процента экспорта Азербайджана в 2019 году.

"Азербайджан также сотрудничает с Италией в рамках крупномасштабных международных проектов. Европейскую часть Южного газового коридора составляет ТАР. Этот трубопровод протяженностью 878 километров в Европе проходит по территориям Греции, Албании, по дну Адриатического моря и заканчивается на юге Италии. В то же время многочисленные итальянские компании действуют в Азербайджане", - отметил Алиев.

Он сообщил, что в подписание в рамках визита Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией имеет важное значение. По словам депутата, наряду с тем, что Декларация является важным политическим документом, определяющим тесное сотрудничество между двумя странами на протяжении следующих лет, она также определяет будущие направления стратегического партнерства, являясь показателем того, что двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.

"Также важно, что в документе Азербайджан и Италия выразили взаимное уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности государственных границ друг друга. В Декларации выражена поддержка урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основании Хельсинкского заключительного акта, резолюций и постановлений ООН и ОБСЕ. Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, справедливое урегулирования конфликта в рамках принципов и норм международного права. Этот документ можно рассматривать как очередную международную победу Азербайджана. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию является продолжением успешной внешней политики государства как с точки зрения политического и экономического, так и стратегического сотрудничества", - добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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