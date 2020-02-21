В честь Президента Азербайджана в Риме был дан государственный прием (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 февраля в Квиринальском дворце в Риме был дан государственный прием от имени Президента Италии Серджо Маттареллы в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

До начала приема состоялся взаимный обмен подарками.

Члены официальных делегаций Азербайджана и Италии были представлены главам государств Ильхаму Алиеву и Серджо Маттарелле, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и дочери Президента Италии Лауре Маттарелле.

Главы государств выступили на приеме.

Выступление

Президента Серджо Маттареллы

Господин Президент.

Госпожа Первый вице-президент.

Представители правительства.

Дамы и господа.

С чувством глубокого уважения хочу сказать Вам и Вашей супруге: Добро пожаловать в Италию! Очень рад принимать Вас вместе с Вашей делегацией по случаю первого государственного визита Президента Азербайджана в Италию. Особенно признателен за теплое гостеприимство, оказанное мне в Азербайджане. Ваше нахождение здесь, в Президентском дворце, спустя два года после моего визита в Азербайджан, который оставил у меня яркие воспоминания, является важным показателем связей высокого уровня между нашими странами. Стремительно укрепляющиеся и расширяющиеся эти отношения, придавая импульс регулярным и продуктивным связям, привели к развитию взаимодействия не только между правительствами, ведомствами и учреждениями, но и между культурными и академическими структурами.

Ваш визит по времени совпадает с 30-й годовщиной трагических событий Черного Января, положивших начало процессу полного отделения от Советского Союза и являющихся горькой страницей истории, которая все еще не стерлась из памяти. Накануне третьего десятилетия восстановления независимости Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий. Здесь речь идет о примере толерантности и мирного сосуществования в разнообразии, корни которых опираются на короткий, но очень важный исторический опыт Азербайджанской Демократической Республики, ставшей одной из первых стран, предоставивших в начале прошлого века избирательное право женщинам.

Господин Президент, в рамках существующих более 25 лет дипломатических связей отношения между Италией и Азербайджаном достигли исключительного развития. Это также стало возможным благодаря выбору Баку, который обратил свой взор на Евро-Средиземноморское пространство и обрел силу благодаря сбалансированной геополитической позиции.

С другой стороны, роль Азербайджана в качестве моста между Каспийским и Средиземным морями оказывает сильное влияние на завершение Южного газового коридора. Так, с завершением проекта ТАР азербайджанский газ будет транспортироваться в Италию, а это - важный показатель для диверсификации маршрутов и источников, что является основой энергетической политики Европейского Союза.

Италия, всегда поддерживающая выбор, который характеризует эту политику, положительно смотрит на дальнейшее укрепление связей между Азербайджаном и Европейским Союзом путем подписания с Брюсселем нового соглашения о партнерстве. В том же направлении продолжается выгодное сотрудничество между Баку и Советом Атлантического партнерства, являющееся жизненно важным для всех заинтересованных стран и вносящее вклад в стабилизацию в Средиземноморском регионе.

Укрепление отношений между Азербайджаном и Европой может способствовать созданию благоприятных условий для более гармоничного сосуществования различных культур и религий.

Господин Президент, Азербайджан со своими энергоресурсами стал главным героем важного процесса модернизации, происходившего во всем мире в прошлом веке.

Сегодня Итальянская Республика с чувством глубокого уважения смотрит на то, как Азербайджан шагает по пути экономического, культурного и социального развития.

Рим, как первый торговый партнер на глобальном уровне, намерен быть рядом с Азербайджанской Республикой в начатом благодаря Вашему руководству процессе диверсификации экономики и готов внести вклад своими научными и промышленными новшествами, открытыми инновационным технологиям, направленным на охрану окружающей среды.

Кроме того, на протяжении многих лет наши страны успешно сотрудничают во многих сферах, в частности, в энергетическом и промышленном секторах, ощутимо выделяющихся в нашем двустороннем взаимодействии, а также в культурных и социально значимых инициативах.

С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить, что итальянский язык и культура вызывают растущий интерес. Я верю, что подписанные соглашения в области науки, технологий и образования еще более укрепят взаимопонимание и дружбу между нашими народами.

Сегодняшний концерт еще раз подтверждает не только необычность азербайджанского искусства, но и глубинное сходство культур Азербайджана и Италии.

Неслучайно программа начнется с известного отрывка из произведения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», являющегося первой оперой в исламском мире, поставленной в начале прошлого века в Баку и с того времени выражающей высокий синтез наших культур.

Господин Президент, перспективы развития связей между нашими странами имеют широкую и глубокую панораму. Уверен, что Ваш государственный визит исторического значения еще более укрепит их и будет способствовать поощрению дружбы между Баку и Римом путем развития сотрудничества в стратегических секторах.

Еще раз говорю «Добро пожаловать» Вам, Вашей супруге и сопровождающей Вас делегации.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемая госпожа Лаура Маттарелла.

Уважаемые дамы и господа.

В первую очередь, господин Президент, выражаю Вам признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом, а также за гостеприимство, оказанное мне и делегации.

Связи между Азербайджаном и Италией имеют богатую историю. На скалах в Гобустанском государственном историческом заповеднике, где находятся вошедшие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО петроглифы, возраст которых превышает 30 тысяч лет, имеются надписи легионов Римской империи на латинском языке, относящиеся к I веку до нашей эры. Эти надписи подтверждают, что легионы Римской империи находились на территории Азербайджана. Итальянский путешественник Марко Поло в своих произведениях рассказывал об Азербайджане. В XV веке между азербайджанским государством Аккоюнлу и Венецианской Республикой были налажены политические, дипломатические связи. В 1469-1478 годах в Азербайджане действовало посольство Венецианской Республики. В то время существовали контакты между Азербайджаном и Неаполитанским королевством. В период существовавшей в 1918-1920 годах Азербайджанской Демократической Республики, являющейся первой парламентской республикой в мусульманском мире, между Азербайджаном и Италией были установлены дипломатические отношения. В Баку функционировало дипломатическое представительство Италии. В 1972 году столица Азербайджана Баку и итальянский город Неаполь были объявлены побратимами. В настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех областях.

Официальный визит господина Президента Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2018 году внес значительный вклад в развитие наших связей. Мы оцениваем награждение в ходе этого визита Мехрибан Алиевой и меня высокими государственными орденами Италии как свидетельство нашего вклада в развитие дружбы между Азербайджаном и Италией.

Господин Президент, сегодня мы провели с Вами очень плодотворную встречу. Обсужденные в ходе этой встречи вопросы подтверждают стратегическую суть отношений между двумя странами. В ходе государственного визита предусматривается подписание более 20 документов. Среди них хотел бы особо отметить «Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства» между Азербайджаном и Италией. Этот документ поднимет наши отношения на более высокий уровень. «Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства» еще раз подтверждает поддержку Азербайджаном и Италией независимости, суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ друг друга. В документе также отражена однозначная позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов. Эти принципы созвучны с принятыми Советом Безопасности ООН резолюциями, связанными с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом и требующими вывода войск агрессивной Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. На протяжении многих лет Армения оккупирует территории Азербайджана, провела этническую чистку, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере постоянно расширяется, торговый оборот находится на высоком уровне, Италия является первым партнером Азербайджана в области торговли и экспорта. Общий объем нашей торговли с Италией в 2019 году превысил 6 миллиардов долларов. 92 процента торговли Италии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. На протяжении многих лет Азербайджан поставляет итальянским потребителям сырую нефть, 17 процентов потребляемой в Италии нефти приходится на долю нашей страны. В прошлом году Азербайджан был крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию. Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в осуществлении одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы - Южного газового коридора, реализуемого по инициативе Азербайджана. Близится к завершению TAP – последний сегмент Южного газового коридора.

Успешно развиваются наши отношения в области культуры. В 2012 году в знаменитом парке «Вилла Боргезе» в Риме был открыт памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. В настоящее время в Азербайджанском университете языков проводится обучение по специальности перевод на итальянский язык и функционирует Центр итальянского языка. Италия является одной из основных стран в Европе, где обучаются азербайджанские студенты.

Италия – колыбель древней цивилизации. В Азербайджане очень любят итальянскую культуру, искусство, киноискусство. Большое число граждан Азербайджана ежегодно совершают туристические поездки в Италию. За последние 3 года в динамике поездок гостей, приезжающих из Италии в нашу страну, отмечен более чем 40-процентный рост.

Уважаемый господин Президент и уважаемая госпожа Лаура Маттарелла, желаю Вашей стране и дружественному народу Италии благополучия, развития и прогресса.