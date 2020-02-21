Президент Италии: Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий

Политика 21 февраля 2020 15:10 (UTC+04:00)
Президент Италии: Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий

БАКУ/Trend/ - Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий.

Как передает Trend, об этом сказал Президента Итальянской Республики Серджо Маттарелла, выступая на государственном приеме, данного от его имени в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"С чувством глубокого уважения хочу сказать Вам и Вашей супруге: Добро пожаловать в Италию! Очень рад принимать Вас вместе с Вашей делегацией по случаю первого государственного визита Президента Азербайджана в Италию. Особенно признателен за теплое гостеприимство, оказанное мне в Азербайджане. Ваше нахождение здесь, в Президентском дворце, спустя два года после моего визита в Азербайджан, который оставил у меня яркие воспоминания, является важным показателем связей высокого уровня между нашими странами. Стремительно укрепляющиеся и расширяющиеся эти отношения, придавая импульс регулярным и продуктивным связям, привели к развитию взаимодействия не только между правительствами, ведомствами и учреждениями, но и между культурными и академическими структурами", - сказал Президент Италии.

По его словам, данный визит по времени совпадает с 30-й годовщиной трагических событий Черного Января, положивших начало процессу полного отделения от Советского Союза и являющихся горькой страницей истории, которая все еще не стерлась из памяти.

"Накануне третьего десятилетия восстановления независимости Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий. Здесь речь идет о примере толерантности и мирного сосуществования в разнообразии, корни которых опираются на короткий, но очень важный исторический опыт Азербайджанской Демократической Республики, ставшей одной из первых стран, предоставивших в начале прошлого века избирательное право женщинам. Господин Президент, в рамках существующих более 25 лет дипломатических связей отношения между Италией и Азербайджаном достигли исключительного развития. Это также стало возможным благодаря выбору Баку, который обратил свой взор на Евро-Средиземноморское пространство и обрел силу благодаря сбалансированной геополитической позиции", - сказал Президент Италии.

Президент Серджо Маттарелла подчеркнул, что с другой стороны, роль Азербайджана в качестве моста между Каспийским и Средиземным морями оказывает сильное влияние на завершение Южного газового коридора.

"Так, с завершением проекта ТАР азербайджанский газ будет транспортироваться в Италию, а это - важный показатель для диверсификации маршрутов и источников, что является основой энергетической политики Европейского Союза. Италия, всегда поддерживающая выбор, который характеризует эту политику, положительно смотрит на дальнейшее укрепление связей между Азербайджаном и Европейским Союзом путем подписания с Брюсселем нового соглашения о партнерстве. В том же направлении продолжается выгодное сотрудничество между Баку и Советом Атлантического партнерства, являющееся жизненно важным для всех заинтересованных стран и вносящее вклад в стабилизацию в Средиземноморском регионе", - сказал Президент Италии.

По его словам, укрепление отношений между Азербайджаном и Европой может способствовать созданию благоприятных условий для более гармоничного сосуществования различных культур и религий.

"Господин Президент, Азербайджан со своими энергоресурсами стал главным героем важного процесса модернизации, происходившего во всем мире в прошлом веке. Сегодня Итальянская Республика с чувством глубокого уважения смотрит на то, как Азербайджан шагает по пути экономического, культурного и социального развития. Рим, как первый торговый партнер на глобальном уровне, намерен быть рядом с Азербайджанской Республикой в начатом благодаря Вашему руководству процессе диверсификации экономики и готов внести вклад своими научными и промышленными новшествами, открытыми инновационным технологиям, направленным на охрану окружающей среды. Кроме того, на протяжении многих лет наши страны успешно сотрудничают во многих сферах, в частности, в энергетическом и промышленном секторах, ощутимо выделяющихся в нашем двустороннем взаимодействии, а также в культурных и социально значимых инициативах", - сказал Президент Италии.

Президент Серджо Маттарелла с чувством особого удовлетворения отметил, что итальянский язык и культура вызывают растущий интерес.

"Я верю, что подписанные соглашения в области науки, технологий и образования еще более укрепят взаимопонимание и дружбу между нашими народами. Сегодняшний концерт еще раз подтверждает не только необычность азербайджанского искусства, но и глубинное сходство культур Азербайджана и Италии. Неслучайно программа начнется с известного отрывка из произведения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», являющегося первой оперой в исламском мире, поставленной в начале прошлого века в Баку и с того времени выражающей высокий синтез наших культур. Господин Президент, перспективы развития связей между нашими странами имеют широкую и глубокую панораму. Уверен, что Ваш государственный визит исторического значения еще более укрепит их и будет способствовать поощрению дружбы между Баку и Римом путем развития сотрудничества в стратегических секторах. Еще раз говорю «Добро пожаловать» Вам, Вашей супруге и сопровождающей Вас делегации", - сказал Президент Италии.

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