Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в пятницу Trend.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.

На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.

Обращение, поступившее в связи со 114-м Шекинским сельским первым округом, было отклонено в связи с истечением срока подачи, установленного законом.

Затем было рассмотрено обращение по 28 -му Сабунчинскому третьему округу. Было отмечено, что в ходе расследования нарушения, указанные в обращении, не подтвердились, вследствие чего обращение было отклонено.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )