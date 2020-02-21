Аннулированы итоги голосования еще по четырем избирательным участкам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение в связи с 81-м Бейлаганским избирательным округом.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания было отмечено, что в обращении говорится о правонарушениях на ряде участков по вышеназванному округу.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования были выявлены нарушения на первом, четвертом, шестом, 31-м избирательных участках.

Мамедов предложил объявить результаты выборов по данным участкам. Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)