Аннулированы итоги голосования еще по четырем избирательным участкам Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение в связи с 81-м Бейлаганским избирательным округом.
Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания было отмечено, что в обращении говорится о правонарушениях на ряде участков по вышеназванному округу.
Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования были выявлены нарушения на первом, четвертом, шестом, 31-м избирательных участках.
Мамедов предложил объявить результаты выборов по данным участкам. Предложение было принято в результате голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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