СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Нефтчале (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба безопасности (СГБ) Азербайджана распространила информацию.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью СГБ, продолжаются комплексные следственные мероприятия на основании информации о незаконных действиях должностных лиц местных органов исполнительной власти Азербайджана, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законами интересам государства, а также бросающих тень на деятельность государственных органов.

Начаты комплексные следственные мероприятия на основании информации о многочисленных преступных деяниях должностных лиц ИВ Нефтчалинского района, которые, умышленно злоупотребляя служебными полномочиями, вразрез с интересами госслужбы, нанесли колоссальный ущерб правам граждан и охраняемым законами интересам общества и государства.

По данным СГБ, собранные материалы обосновывают подозрения в том, что глава районной Исполнительной власти Исмаил Велиев, регулярно злоупотребляя должностными полномочиями, под различными предлогами требовал и вымогал денежные средства у руководителей образовательных, медицинских и других местных государственных учреждений.

Также, материалы следствия дают основания полагать, что лично Исмаил Велиев, первый заместитель главы ИВ Вургун Акперов и заведующий отделом архитектуры и строительства Вугар Нагиев, с помощью подчиненных, под различными предлогами вымогали денежные средства у лиц, занимающихся на территории района частным предпринимательством.