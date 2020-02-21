В Риме состоялась официальная церемония проводов Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Риме состоялась официальная церемония проводов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Италии с государственным визитом.
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