Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства..
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с успешным проведением парламентских выборов, являющихся одним из важных внутриполитических событий в стране.
Весьма рад, что благодаря Вашим решительным действиям Азербайджанская Республика нашла свое достойное место и успешно развивается в политической и экономической сферах.
Глубоко убежден, что при Вашей поддержке крепкая дружба и братские взаимоотношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и способствовать благополучию и процветанию двух народов.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, с нетерпением жду Вас с официальным визитом в Кыргызскую Республику в 2020 году.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной работе, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания!", - говорится в поздравительном письме.