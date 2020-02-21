Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства..

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с успешным проведением парламентских выборов, являющихся одним из важных внутриполитических событий в стране.

Весьма рад, что благодаря Вашим решительным действиям Азербайджанская Республика нашла свое достойное место и успешно развивается в политической и экономической сферах.

Глубоко убежден, что при Вашей поддержке крепкая дружба и братские взаимоотношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и способствовать благополучию и процветанию двух народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, с нетерпением жду Вас с официальным визитом в Кыргызскую Республику в 2020 году.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной работе, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания!", - говорится в поздравительном письме.