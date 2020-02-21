В Риме состоялась официальная церемония проводов Президента Ильхама Алиева (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Риме состоялась официальная церемония проводов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Италии с государственным визитом.

В Квиринальском дворце в Риме в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.

Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был подарен альбом с фотографиями, отражающими государственный визит.

Президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла проводили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.