Хикмет Бабаоглу: Связи Азербайджана с Италией вышли на качественно новый уровень

БАКУ /Trend/ - С государственным визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения между двумя странами вышли на новый исторический этап. Италия - одна из ведущих стран Евросоюза. Азербайджан наладил с этой страной особые отношения. Совершенство политической составляющей способствует всестороннему развитию связей между Азербайджаном и Италией.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

Он сообщил, что в целом, среди стран-членов Евросоюза Италия - один из самых важных экономических партнеров Азербайджана.

"Взаимный товарооборот составил шесть миллиардов долларов. Потенциальные возможности между двумя странами, а также отсутствие каких либо политических препятствий для дальнейшего развития отношений сулят еще большие перспективы. Италия неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В том числе, заявление глав обоих государств в ходе последней встречи, а также то, что в совместной декларации подчеркивается выход двухсторонних отношений на качественно новый уровень, наряду с дальнейшим развитием отношений между Италией и Азербайджаном, также станет хорошим примером для других стран-членов Евросоюза", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что Италия лидирует в Европе по ряду направлений промышленности.

"Наличия особых связей между Сумгайытским промышленным парком и итальянскими компаниями неслучайно. Все это определяет новые направления в химической промышленности. Продукция, произведенная предприятиями химической промышленности в Сумгайытском промышленном парке составляет 14 процентов ненефтяного сектора Азербайджана, что стало возможно, опять же, благодаря сотрудничеству с итальянскими компаниями. Говоря об экономической составляющей отношений между Италией и Азербайджаном следует особо подчеркнуть, что оборот между двумя странами в неэнергетической сфере составляют около миллиарда долларов. И в то же время, между компаниями и структурами двух стран реализованы инвестиционные операции на сумму около 10 миллиардов долларов", - уточнил Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что Италия крайне важная страна для продвижения интересов Азербайджана в Европе, и объявление 2020 года "Годом азербайджанской культуры" в Италии во время государственного визита Президента Азербайджана вовсе не случайно.

"Следует учесть, что Италия также и крупная туристическая страна. Город Милан ведущий в Европе по ряду авангардных трендов, и в 2020 году Азербайджан вновь представит всей Европе свою культуру, историю, традиции и обычаи. С другой стороны, мегапроекты, реализуемые Азербайджаном, играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, в частности Италии. Последний сегмент Южного газового коридора, то есть ТАР, завершается на территории Италии. Конечная точка трубопровода, по которому азербайджанский газ транспортируется в Европу, находится в Италии, а оттуда планируется распределение по всему континенту, что также говорит об особых отношениях между двумя странами. В том числе это сформирует новую экономико-политическую атмосферу, а также окажет позитивное влияние на отношения с Азербайджаном стран, через территорию которых проходит трубопровод. Обобщив все вышеуказанные факторы, с акцентом на подписанные в рамках государственного визита порядка 20 документов, можно сказать что в будущем уровень и масштабы сотрудничества между двумя странами в экономической, политической, гуманитарной, военной и других сферах еще более вырастет. Государственный визит Президента Азербайджана в Италию в 2020 году открыл новую страницу в отношениях между двумя странами, а также обеспечит в дальнейшем интересы обоих государств", - подытожил Хикмет Бабаоглу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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